Москва10 апр Вести.Российские компании "Новатэк", "Газпром нефть" "Норникель" и другие являются на сегодняшний день драйверами развития Северного морского пути (СМП). Об этом специальный представитель госкорпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил в интервью ИС "Вести".

Помимо прочего, проекты российских компаний в Арктике формируют грузовую базу, подчеркнул он.

Сегодня на уже этом историческом фундаменте реализуются крупнейшие проекты в Арктике. Это компании "Новатэк", "Газпром нефть", конечно, продолжается развитие "Норникеля", готовятся к запуску проекты "Восток Ойл", "Северная звезда", Баимского ГОКа. Эти проекты будут не только формировать грузовую базу, но фактически они являются источниками-драйверами развития Северного морского пути объяснил Владимир Панов

Он подчеркнул, что СМП – это единственный путь для этих проектов, так как альтернатив в виде железных дорог или автодорог для них не существует.

И что важно еще отметить, значительно выросла скорость как появления арктических проектов, так и их реализации в последние 15 лет. Почему это произошло? Конечно, это неразрывно связано с технологиями, как в энергетике, так и непосредственно в добычных проектах, так и непосредственно в арктическом судоходстве добавил Панов

Ранее сообщалось, что Росатом и китайская компания New New Shipping Line готовятся к старту совместного проекта по строительству арктических контейнеровозов для перевозок по Северному морскому пути.