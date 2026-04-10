Москва10 апр Вести.Преимущество Северного морского пути (СМП) в том, что он пролегает вдоль всего шести стран. Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

По его словам, преимущество СМП обсуждалось в разных форматах – что это самый быстрый, короткий маршрут из Европы в Азию.

Я другой момент хотел бы подчеркнуть по Североморскому пути, с учетом именно акцента на безопасность. Вот если мы возьмем с вами путь из Европы в Азию через Суэцкий канал, то он проходит вдоль 20 государств. А если мы пойдем через Африку, как альтернативный маршрут, то уже будет фактически более 30 стран, вдоль которых будет проходить грузовое судно. Но давайте посмотрим на Северный морской путь. Этот маршрут проходит из Азии в Европу вдоль только шести стран. А если мы возьмем маршрут, который 70% всей длины, это от Владивостока до Мурманска, то за безопасность этого 70% отвечает Россия. Это, конечно же, важный фактор, когда только с одной стороной нужно договариваться о проходе и безопасности сказал Панов

Ранее специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики заявил, что международных водах возрождается каперство.