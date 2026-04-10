Панов заявил о возрождении каперства в международных водах

Москва10 апр Вести.В международных водах возрождается каперство. Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

По его словам, то, что происходит в геополитике, автоматически переносится и на важнейшие торговые маршруты. Суэцкий канал, Ормузский пролив – это зоны высокой напряженности, отметил Панов.

Мы, к сожалению, видим в новостях и атаки на коммерческие суда, фактически каперство, которое возрождается, это когда происходит одностороннее задержание флота. … Это когда фактически идет легализованное задержание судна именно государством сказал Панов

Ранее специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики заявил, что Азия – это основной рынок сбыта российских арктических проектов.