Панов: ситуация на Ближнем Востоке приведет к перетоку инвестиций в Арктику

Панов: ситуация на Ближнем Востоке приведет к перетоку инвестиций в Арктику

Москва10 апр Вести.Нестабильность на Ближнем Востоке будет стимулировать переток инвестиций в Арктику. Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Панов отметил, что конфликт в этом регионе больше всего выгоден производителям нефти и газа.

Конечно, главные бенефициары происходящих на Ближнем Востоке событий – это производители нефти и газа, не находящиеся в этом регионе, в том числе и в Арктике. Нестабильность Ближнего Востока будет стимулировать переток инвестиций в освоение арктических проектов, а значит и ускорение организации кругодичной навигации в восточные части Северо-Морского пути пояснил он

Ранее экономист Василий Колташов заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке привел к двум важным изменениям на мировых рынках: кризису в мировой экономике и дефициту нефти в целом ряде регионов.