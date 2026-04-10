Москва10 апр Вести.Арктика – это нетронутая кладовая нефти, газа, угля, цветных металлов и других ресурсов. Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

По его словам, добыча нефти и газа становится все более дорогой.

В мире заканчивается легкодоступная медь и другие важные базовые сырьевые товары, без которых современная экономика не может развиваться. И здесь важно отметить, что Арктика – это нетронутая кладовая нефти, газа, угля, цветных металлов и других ресурсов сказал Панов

Ранее специальный представитель государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики заявил, что значение Северного морского пути (СМП) для России и всего мира будет только усиливаться.