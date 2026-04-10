Москва10 апр Вести.Азия – это основной рынок сбыта российских арктических проектов. Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

По его словам, прирост населения на сегодняшний день составляет порядка 70 миллионов человек в год. Это одновременно создает как новые возможности для роста и стимулирует конкуренцию, так и приводит к увеличению потребления ресурсов, отмечает Панов.

На сегодняшний день рынок сбыта для российских арктических проектов, это, конечно, Азия, где на сегодняшний день живет более 60% мирового населения. И основной прирост мировой экономики уже два десятилетия происходит в странах Азии. Там растет население, а значит и спрос на сырье - энергетическое, химическое и на удобрения, металлы, конечно же сказал Панов

Ранее специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики заявил, что Арктика – нетронутая кладовая полезных ископаемых.