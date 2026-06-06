Панов: больше всего на развитие проектов в Арктике влияет время

В Росатоме назвали главный фактор развития арктических проектов Панов: больше всего на развитие проектов в Арктике влияет время

Москва6 июн Вести.Самым главным фактором развития проектов Арктики является время, так работа на изолированных территориях предполагает очень длинный цикл. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил спецпредставитель Росатома Владимир Панов на полях ПМЭФ.

Он отметил, что в основе модели развития Арктики лежат минеральные-сырьевые месторождения, энергетика, логистика и международное сотрудничества.

Но если посмотреть в принципе на самое главное, что влияет больше всего на развитие проекта в Арктике, это, конечно, время. Потому что это изолированные территории, а создание таких проектов, как проекты компаний "НОВАТЭК" или "Газпром нефть", или, пожалуйста, "Норникель", который появился еще в Советском Союзе в конце тридцатых годов… В основе всего этого лежат огромные ресурсы, которые инвестируются, и, соответственно, очень длинный цикл. Поэтому у Арктики на сегодняшний день, в первую очередь, это вопрос сокращения вот этих вот циклов с точки зрения времени заявил Панов

Ранее сообщалось, что группа российских исследователей разработала специализированную нейросеть, предназначенную для высокоточного прогнозирования опасных метеорологических явлений в арктическом регионе.