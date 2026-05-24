Российские ученые создали нейросеть для прогноза метеоявлений в Арктике

Москва24 мая Вести.Группа российских исследователей разработала специализированную нейросеть, предназначенную для высокоточного прогнозирования опасных метеорологических явлений в арктическом регионе.

Об этом сообщает газета "Известия".

В статье говорится, что внедрение новой технологии призвано существенно повысить уровень безопасности в сфере авиационного сообщения, морской навигации и промышленного освоения северных широт, а также помочь в освоении Северного морского пути (СМП).

Старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Михаил Криницкий пояснил, что в условиях Арктики качество метеопрогнозов является определяющим фактором для защиты судов, самолетов и добывающей инфраструктуры.

При этом специалист указал на серьезный дефицит наземных метеостанций в регионе, отметив, что существующие глобальные модели погоды часто допускают систематические ошибки или обладают недостаточным разрешением для фиксации локальных угроз.

По данным разработчиков, новая интеллектуальная система способна корректировать погрешности традиционных моделей, эффективно распознавая мелкие атмосферные вихри и температурные аномалии, которые предшествуют штормам. В результате испытаний удалось достичь двукратного снижения ошибки при прогнозе температуры воздуха, а точность определения скорости ветра повысилась примерно на 20%.

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков охарактеризовал Арктику как "белое пятно" на метеорологической карте.

Он уточнил, что возможности орбитального наблюдения ограничены, так как геостационарные спутники не охватывают территории выше 70-й параллели. Эксперт добавил, что из-за интенсивного таяния льдов и активного испарения температурные показатели в регионе могут на 6–8 градусов превышать норму, что провоцирует резкие похолодания в России и Европе.

Ранее специальный представитель государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что Арктика – это нетронутая кладовая нефти, газа, угля, цветных металлов и других ресурсов.