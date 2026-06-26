МИД РФ: большая часть заявки РФ на расширение арктического шельфа утверждена Мусихин: большая часть заявки РФ на расширение шельфа в Арктике утверждена

Москва26 июн Вести.Большая часть российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике утверждена, сообщил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что "работа по расширению шельфа Арктики идет десятилетиями, она постепенно продвигается, шаг за шагом".

По словам Мусихина, комиссия ООН приняла основная часть положительных рекомендаций по арктическому шельфу.

Большая часть нашей заявки утверждена подчеркнул дипломат

Россия подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны еще в 2001 году — речь шла о праве включить в континентальный шельф подводные пространства у северного побережья, прилегающего к Северному Ледовитому океану, и восточного, прилегающего к Тихому океану.

В 2002 году заявку отклонили из-за якобы недостаточной детализации карт рельефа дна и слабой обоснованности континентальной природы упомянутых поднятий и их связи с шельфом Сибири.

Россия в 2015 году направила в ООН частично пересмотренное представление. Эта научно обоснованная заявка предполагает увеличение площади шельфа почти на 1,2 млн кв. км внутри условного треугольника Мурманск — Северный полюс — Чукотка. Прирост потенциальных запасов углеводородного сырья оценивался тогда в 5 млрд тонн условного топлива.

В 2023 году Комиссия ООН по границам континентального шельфа приняла рекомендации по российскому представлению, признав хребет Ломоносова, поднятие Менделеева-Альфа и котловину Подводников естественным продолжением континентального шельфа РФ. Комиссия одобрила большую часть заявленной площади, отклонив около 300 тыс. кв. км: доказательства континентальной природы хребта Гаккеля сочли недостаточными. После этого Россия подала уточненное представление с дополнительными данными. Рекомендации Комиссии окончательны и обязательны для исполнения другими участниками Конвенции ООН по морскому праву.

За арктический шельф с Россией конкурируют и другие приарктические государства. Собственные заявки на пересекающиеся участки, включая зону Северного полюса, подавали Дания и Канада.

Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что Арктика имеет для страны стратегическое значение, и правительство обеспечит развитие региона.