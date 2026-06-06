Москва6 июн Вести.Идея создания новой, более догововроспособной платформы для замены Арктического совета входит в повестку перестройки архитектуры международных отношений и организаций. Такое мнение министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков выразил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

По его словам, та система, которая удерживала человечество в балансе больше не существует, и необходимо создавать новую.

То, что происходит в Арктическом совете … – разрушение формата сотрудничества в высоких широтах, [это] показывает, [что] так нельзя. Невозможно в Арктике находиться в ситуации конфронтации. Она теплеет, лед тает, уровень океана повышается, мерзлота растопляется, значит, происходят необратимые процессы, которым нужно противодействовать, на которые нужно реагировать, с которыми нужно справляться, а не ссориться [между собой] объяснил министр

Чекунков подчеркнул, что большинство политиков в крупных странах осознают необходимость пересмотра международного сотрудничества в Арктике.

Большинство человечества это понимает, и даже крупные страны, которые сейчас относятся к недружественным, они это понимают. А те, где политики это не понимают, их скоро волна, так сказать, демократическая вынесет. И к власти придут политики, которые будут более созидательны и конструктивны подытожил он

Ранее генеральный директора Росатома Алексей Лихачев заявил на полях ПМЭФ, что нынешний Арктический совет нежизнеспособен, и назрела необходимость создания платформы для решения логистических и инфраструктурных вопросов в северных широтах.