Москва18 мая Вести.Северный морской путь (СМП) превратился из обычного морского пути в комплексную транспортную систему. При этом нестандартный подход расширяет возможности грузоперевозок в арктическом регионе, заявил министр транспорта Андрей Никитин в интервью газете "Известия".

В условиях геополитической нестабильности СМП является безопасным и надежным транспортным коридором, что позволяет ему выглядеть привлекательно в глазах зарубежных инвесторов, отметил Никитин.

Севморпуть трансформируется в комплексную транспортную систему с интеграцией железнодорожных, речных и автомобильных перевозок. Такой мультимодальный подход создает единую логистическую цепочку, повышает надежность поставок и расширяет возможности грузоперевозок в арктическом регионе приводят "Известия" слова Никитина

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона смотрят на СМП не только как на маршрут для перевозки сырья. Будущее СМП связано с контейнерными перевозками, однако это произойдет в ближайшие 10-20 лет.