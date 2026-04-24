Москва24 апр Вести.Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) смотрят на Северный морской путь (СМП) не только как на маршрут для перевозки сырья, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью ТАСС.

СМП вызывает интерес как запасный и параллельный Малаккскому проливу путь, который востребован не только для перевозки сырья, отметил министр.

Они уже делают пробные проходки, ходят в навигационный период, когда не нужно ледовое сопровождение, но чтобы узнать маршруты, чтобы по дороге изучить и дно, там, безусловно, корабли наверняка оснащены всем оборудованием необходимым, потому что они видят, знают о перспективах СМП приводит ТАСС слова Чекункова

Министр подчеркнул, что перспектива СМП связана с контейнерными перевозками.

Этот путь между Европой и Азией короче. Но это перспектива не ближайших двух, трех, даже пяти лет. Это перспектива 10, 20, 30 лет. Когда реально ледовая обстановка станет еще проще, а ледокольная, наоборот, вся инфраструктура СМП, ледокольная группировка, флот ледового класса, аварийно-спасательная, космическая инфраструктура достигнет уровня, который позволит системно, безопасно, массово ходить между Азией и Европой по СМП пояснил глава Минвостокразвития

Специальный представитель госкорпорации (ГК) "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов рассказал ИС "Вести", что преимущество СМП состоит в том, что он пролегает вдоль границ всего лишь шести стран.

Панов привел в пример Суэцкий канал, другой путь из Европы в Азию, который проходит вдоль границ 20 государств. Поэтому с точки зрения безопасности СМП, конечно же, выигрывает, подчеркнул Панов.