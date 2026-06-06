Чекунков объяснил, почему Республика Корея проявляет интерес к СМП Чекунков: интерес Южной Кореи к СМП связан с поддержкой отрасли судостроения

Москва6 июн Вести.Власти Республики Корея проявляют интерес к контейнерным перевозкам по Северному морскому пути (СМП) и заложили на эту программу около шести миллиардов долларов. Основная структура инвестиций связана с научной и производственной поддержкой в отрасли судостроения. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков сообщил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

Глава Минвостокразвития отметил, что судостроительный сектор Южной Кореи отвечает за существенную занятость в стране, и с их компетенциями необходимо уходить в специализированное судостроение.

Это те самые газовозы, это суда арктического класса, это потенциально сухогруз-контейнеровозы именно арктического класса. И, понимая масштаб изменений, то, что это целый новый флот ледового класса, исчисляемый потенциально более чем ста судами будет создаваться – [это] абсолютно логично сказал Чекунков

Ранее министр отметил, что Республика Корея может начать использовать СМП как круглогодичный маршрут примерно к 2035 году.