Москва21 маяВести.Китайская контейнерная судоходная компания New New Shipping Line планирует в 2026 году удвоить количество рейсов по Северному морскому пути (СМП). Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В прошлом году было 14 рейсов New New Shipping Line, которые мы отслеживаем как именно контейнерные перевозки. Знаю, что задача стоит на этот год удвоить перевозкисказал министр
Ранее Чекунков отмечал, что развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, частью которого является СМП, открывает хорошие перспективы для проектов в сфере контейнерной логистики, которые могут быть реализованы с участием китайских партнеров.