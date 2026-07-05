Москва5 июл Вести.Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) достиг беспрецедентных показателей, значительно превысив максимальные 6 млн тонн советского периода. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал глава Минтранса Андрей Никитин.

Министр подчеркнул, что интерес к маршруту проявляют Китай, Вьетнам и Корея, и отметил, что, помимо транспортировки грузов российских предприятий вдоль Севморпути, важную роль играют транзитные перевозки.

Тут очень важно понимать, что весь советский период максимальный объем был 6 млн тонн. То есть то, что мы имеем сегодня по Севморпути – это абсолютно беспрецедентные объемы. И мы видим интерес со стороны наших партнерских государств, со стороны Китая, Вьетнама, Кореи о перевозках по Северному морскому пути. Это, с одной стороны, перевозка наших грузов, которые образуются на тех предприятиях, которые расположены вдоль СМП. Но также это, конечно, и транзитные перевозки, это международный коридор. И здесь очень важно наращивать ледокольный флот. Коллеги из Росатома активно этим занимаются. Минтранс всю необходимую поддержку, в том числе и финансовую, этому проекту будет оказывать