Москва4 июн Вести.Геополитические события, которые происходят в мире в последнее время, доказали надежность и безопасность транспортных коридоров РФ. Об этом в интервью Марии Кудрявцевой для ИС "Вести" рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он добавил, что товарооборот по коридору Север – Юг вырос на 84% за четыре первых месяца 2026 года.

Геополитические события, которые в мире происходят в последнее время, показали еще раз надежность и безопасность российских транспортных коридоров. По Север – Югу за первые четыре месяца товарооборот вырос почти на 84%. Это два маршрута. Один через Казахстан и Туркменистан, один через Азербайджан, ну и третий – это через Каспий морем. Соответственно, все они показывают серьезный рост рассказал министр

Ранее Андрей Никитин поделился подробностями развития Северного морского пути. По его словам, Севморпуть стал комплексной транспортной системой, которая расширяет возможности грузоперевозок в Арктике.