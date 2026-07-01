Москва1 июл Вести.Российский морской транспорт обеспечивает 80% международных перевозок. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

Министр отметил, что российские морские порты, общая мощность которых достигает 1,4 млрд тонн, обеспечивают должный профицит мощностей.

80% международных перевозок обеспечивает морской транспорт. Здесь ключевое значение имеет мощность наших портов морских. У нас сегодня 61 порт, включая Бердянск и Мариуполь. Их мощность – это 1,4 млрд тонн. На сегодняшний день отгрузка примерно 861 млн тонн по прошлому году. В этом году сопоставимые темпы. То есть сегодня морские порты обеспечивают должный профицит