Никитин заявил о серьезном развитии речного транспорта в России Никитин: речной транспорт в РФ развит достаточно серьезно

Москва15 июн Вести.Речной транспорт в России получил серьезное развитие, заявил министр транспорта Андрей Никитин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Никитин добавил, что с 1990-х годов в России прекратили работу 93 речных порта, остались 95. Сегодня началась активная работа по восстановлению инфраструктуры – по словам министра, уже созданы три новых порта в Татарстане и Якутии.

На сегодняшний день у нас речной транспорт развит достаточно серьезно подчеркнул Никитин

Никитин также сообщил о росте пассажирских перевозок по внутренним водным путям. Этому способствует развитие проекта "Речные магистрали", а также запуск новых маршрутов.

Особенно активно речной транспорт развивается в туристическом сегменте, а обновление флота позволит постепенно снизить средний возраст пассажирских судов, заметил министр.