Москва4 июн Вести.В проект "Речные магистрали" планируется добавить реку Оку. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, проект "Речные магистрали", запущенный в 2023 году, показывает прекрасную динамику.

Думаю, что мы попробуем Оку добавить. Вообще, в принципе, это маршрут от Нижнего Новгорода до Астрахани. Он же зависит еще от активности регионов. И мы видим активность коллег, которые предлагают маршруты по Оке, маршруты по Каме. Мы здесь открыты, мы готовы поддерживать субсидиями все идеи, связанные с развитием речных магистралей. В целом очень хорошо развиваются пассажирские перевозки на реке. "Владимир Жириновский" – судно в следующем году, "Николай Жарков" – в этом году, это круизные суда