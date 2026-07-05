Москва5 июл Вести.В рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" предстоит решить масштабные задачи, включая развитие речных портов и строительство подъездных путей к ним. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал глава Минтранса Андрей Никитин.

Министр подчеркнул, что развитие инфраструктуры требует тесного взаимодействия с регионами.

Безусловно, самые принципиальные вещи нацпроект решает. Но есть еще очень большая домашняя работа – это вопрос развития речных портов, вопрос строительства подъездных путей к ним. Это полномочия субъектов Российской Федерации, и очень важно синхронизировать работу Минтранса с работой наших коллег. Ну и, безусловно, вторая задача – это взаимодействие с другими видами транспорта – та самая мультимодальность, то есть взаимодействие с автомобильными дорогами и, конечно, с "Российскими железными дорогами" рассказал Никитин

Сообщается, что благодаря нацпроекту к 2030 году в России появится бесшовная транспортная система, которая позволит большему количеству людей путешествовать по стране без лишних пересадок и на более дальние расстояния, а объем грузоперевозок продолжит расти.