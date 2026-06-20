Москва20 июн Вести.Закон о транспортных средствах с высокой автоматизацией, который сейчас прорабатывается в РФ, не имеет аналогов в мире. Об этом рассказал ИС "Вести" министр транспорта России Андрей Никитин.

Он добавил, что сейчас идет обсуждение таких вопрос, как отвествтенность в случае, если с грузовиком, следующим без водителя, что-то произойдет.

Это по сути будет, наверное, первый в мире такой системный, комплексный закон. Конечно, там есть очень много, знаете, таких вот глубинных вопросов по ответственности. Нет водителя в грузовике, кто отвечает по кибербезопасности, что произойдет, если там будет перехват управления? Как мы на это реагируем? Этот закон мы делаем совместно с ГИБДД, совместно с министерством промышленности, потому что они отвечают за киберзащиту электронных систем. Но вот эта работа уже более года идет, сейчас она близка к завершению рассказал Никитин

Ранее Никитин заявил, что к 2035 году четверть логистики в РФ будут обеспечивать беспилотные грузовики. Флот беспилотного транспорта к этому времени, по словам Никитина, составит десятки тысяч единиц.