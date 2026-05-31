Москва31 маяВести.Попутные водители проверяют, на что способны беспилотные грузовики, когда оказываются рядом с ними на дороге, рассказал министр спорта РФ Андрей Никитин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Глава Минтранса рассказал, что водители по-своему тестируют беспилотные грузовики, однако автоматизированные машины с этим справляются.
Навредить не пытаются, но, скажем так, тестируют технологию. То есть люди пытаются подрезать, заехать спереди, резко остановитьсяпояснил Никитин
Россия и Казахстан провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов. Министр транспорта РФ отметил "хорошую перспективу" в этом проекте, а также рассказал, в чем преимущество беспилотника по сравнению с "живым" водителем.