Москва31 мая Вести.Попутные водители проверяют, на что способны беспилотные грузовики, когда оказываются рядом с ними на дороге, рассказал министр спорта РФ Андрей Никитин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Глава Минтранса рассказал, что водители по-своему тестируют беспилотные грузовики, однако автоматизированные машины с этим справляются.

Навредить не пытаются, но, скажем так, тестируют технологию. То есть люди пытаются подрезать, заехать спереди, резко остановиться пояснил Никитин

Россия и Казахстан провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов. Министр транспорта РФ отметил "хорошую перспективу" в этом проекте, а также рассказал, в чем преимущество беспилотника по сравнению с "живым" водителем.