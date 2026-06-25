В Минтрансе рассказали о преимуществах беспилотных роботов на дорогах Глава Минтранса РФ Никитин рассказал о плюсах беспилотника-асфальтоукладчика

Москва25 июн Вести.Роботизированные технологии в дорожном строительстве позволяют повысить качество работ. Об этом рассказал министр транспорта России Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Это очень важное направление, потому что роботизация позволяет повысить качество работ. То есть беспилотный асфальтоукладчик, он не спит, не нарушает технологии, работает по определенному стандарту пояснил глава Минтранса

В то же время цифровой профиль дороги позволяет сохранить все необходимые данные об объекте, отметил он.

За счет цифровых технологий мы видим то, как на самом деле укладывается, к примеру, асфальт, какой имеет он состав. Дальше это все остается уже в цифровом профиле дороги. И когда время придет ее ремонтировать, мы будем видеть, какие технологии применялись, как дорога строилась. То есть создание цифрового профиля дороги позволяет в дальнейшем эту дорогу качественно обслуживать. Поэтому, конечно, это очень важно, это очень интересная и перспективная технология заявил министр

Ранее Никитин сообщил, что в РФ разрабатывается закон о транспортных средствах с высокой автоматизацией.