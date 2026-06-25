В России заявили об экономической выгоде "цифровых двойников" дорог Эксперт Жуховицкий: создание "цифрового двойника" выгодно в строительстве дорог

Москва25 июн Вести.Использование информационной модели в строительстве, в том числе дорожном, является экономически оправданным. Об этом ИС "Вести" заявил глава компании, создающей цифровой контур для объектов дорожного строительства, Григорий Жуховицкий.

По его словам, программные продукты с технологией информационного моделирования являются сложными и комплексными системами, которые включают в себя большой объем данных.

[Информационная модель] - это сложная система, когда на каждом этапе обработки каждый специалист на своем рабочем месте наполняет модель атрибутами, геометрией. Самый большой экономический эффект информационное моделирование дороги дает на этапе эксплуатации. Мы наблюдаем рост рынка. Мы наблюдаем, что информационные технологии становятся все более востребованными как в дорожном строительстве, так и в других отраслях промышленного и гражданского строительства пояснил он

Расширение применения технологии объясняется очевидной выгодой.

Сейчас многие заказчики начинают понимать, что наличие информационной модели – это, в первую очередь, про экономическую эффективность. Использование информационных моделей в целом в мировой практике дает порядка 30% экономической эффективности добавил Жуховицкий

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