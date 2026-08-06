Москва6 авг Вести.Цифровизация на строительной площадке сегодня обеспечивает и качество, и скорость, и самое главное - взаимодействие всех участников строительного процесса. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Цифровизация строительной отрасли в России, опирающаяся на отечественное программное обеспечение и внедрение единых информационных систем, позволяет существенно сократить инвестиционно-строительный цикл, повысить качество управления процессами и обеспечить высокий уровень импортозамещения материалов.

Появилась масса программ, и в том числе уже российское программное обеспечение, которое позволяет и визуализацию, и расчетные программы получать в цифре. И все процедуры согласования дальше пошли, экспертиза пошла именно в цифровом виде, реестр требований. С 2024 года уже в целях сокращения инвестиционно-строительного цикла все процедуры находятся в информационной системе "Стройкомплекс. РФ". Тот объект, который получил разрешение на строительство, он уже становится в системе виден, видна его динамика строительства рассказал Файзуллин

Министр подчеркнул: сегодня в России есть все ресурсы для качественной аналитики - на помощь пришел искусственный интеллект, который позволяет в режиме реального времени считывать процессы, экономя при этом колоссальное количество времени.

Цифра сегодня на строительной площадке обеспечивает и качество, и скорость, и самое главное - обеспечивает взаимодействие всех участников строительного процесса: надзорные органы, муниципалитеты, проектные подрядные организации, субподрядные, которые участвуют в возведении таких красивых объектов, как на котором мы сегодня находимся [Государственный исторический музей - прим.ред.] рассказал министр

Он добавил, что доля российских материалов в строительстве Государственного исторического музея превысила 90%, что свидетельствует о высокой степени импортонезависимости объекта.

Количество материала строительного, вот даже на этом объекте, оно практически все российское. И уже очень высокая степень импортозамещения в стройке сегодня, мы ее оцениваем где-то в 95—96% рассказал министр

Ранее сообщалось, что Минстрой России запустил в национальном мессенджере MAX сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов. Цифровой помощник работает в чатах всех многоквартирных домов, которых в мессенджере создано около 539 тысяч, а их аудитория составляет 12 миллионов пользователей.