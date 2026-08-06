Файзуллин: более 600 кв. м жилья построено в России с 2020 года Файзуллин: объемы ввода жилья в России с 2020 года превысили 600 кв. м

Москва6 авг Вести.Российские строители сдали более 600 миллионов квадратных метров жилья за последние семь лет - такие цифры озвучил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Он отметил разнонаправленную динамику по индивидуальному и многоквартирному секторам, но целом, процесс не останавливается, несмотря ни на какие сложности.

С 2020 года более 600 миллионов квадратных метров жилья уже в стране построено. В 2025 году – почти четырнадцать тысяч жилых домов введено в эксплуатацию. 2026 год идет с некоторой динамикой снижения по индивидуальному жилью. Но я думаю, что мы результат к концу года получим именно тот, который планировали. Сейчас в стройке находятся двести миллионов квадратных метров по всем регионам. И на 19,8 млн квадратных метров разрешений на строительство на жилье было получено с января 2026 года заявил Файзуллин

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что в 2026 году в России планируется расселить из 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья 35 тысяч человек. Министр подчеркнул, что плановые показатели переселения россиян из аварийного жилья на 2025 год выполнены полностью.