Москва19 мая Вести.В России в 2026 году наблюдается сокращение объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). При этом динамика по многоквартирным домам наоборот улучшилась, рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, одна из причин спада - холодная и снежная зима.

По жилью у нас идет спад, причем по многоквартирному жилью мы идем лучше, чем в прошлом году. У нас произошел спад по ИЖС. Мы сейчас детально разбираемся в причинах. Как ни странно, одна из причин - холодная и снежная зима. Зимой не строилось. Это одна из причин таких тактических. Но в то же время есть, конечно же, причины стратегические. Мы начали охлаждать ипотеку с 2024 года. Так как инвестиционно-строительный цикл - это в среднем 3 года для многоквартирных и 1,5-2 года для ИЖС, а с 2024 года идет охлаждение, значит, мы в 2026 году видим результаты рассказал Хуснуллин

Ранее он заявил, что запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан.