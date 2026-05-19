Москва19 маяВести.В России по итогам 2026 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом в эксклюзивном интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, это необходимо, чтобы выполнить задачу обновления жилого фонда страны на четверть.
По итогам года очень хотелось бы удержаться на планке в 100 миллионов. Нам для того, чтобы стратегически выполнить задачу обновления жилищного фонда страны на 20-25% к 2030 году, нужно планку в 100 миллионов держатьзаявил Хуснуллин
Он отметил, что в России наблюдается сокращение объемов индивидуального жилищного строительства, а динамика по многоквартирным домам наоборот улучшилась.