Москва20 апр Вести.Россия опережает Китай по объемам жилищного строительства в перерасчете на одного жителя. Об этом на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В ходе выступления в Национальном центре "Россия" Хуснуллин отметил, что современная Россия уже давно превзошла по темпам ввода жилья не только результаты РСФСР, но и показатели всего Советского Союза – там максимальный объем вводимого жилья достигал 108,8 миллиона квадратных метров.

Мы строим сегодня больше на душу населения, чем строят китайцы. Китайцев просто много, поэтому масса большая сказал он

При этом Хуснуллин обратил внимание, что показатель обеспеченности жильем в России сейчас составляет около 30 квадратных метров на человека. Это меньше, чем в странах Восточной Европы, а также меньше, чем в Китае, где на одного жителя приходится 41 "квадрат".

Ранее вице-премьер РФ заявил, что к доступности жилья в стране "есть вопросы". По его словам, с этим может справиться увеличение градостроительного потенциала.