Файзуллин рассказал о положительной динамике жилищного строительства в России Файзуллин: в 2026 г. получено разрешение на строительство 19,8 млн кв. м жилья

Москва6 авг Вести.Жилищная отрасль России в целом демонстрирует положительную динамику и стабильно развивается благодаря росту многоквартирного строительства и комплексному подходу к созданию необходимой инфраструктуры. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Он напомнил, что с 2020 года в стране введено в эксплуатацию свыше 600 млн кв. метров жилой площади. В 2025 году этот показатель составил порядка 14 тысяч многоквартирных домов. Несмотря на наблюдаемое в 2026 году замедление темпов ввода индивидуального жилищного строительства, прогнозируется достижение всех целевых показателей по итогам текущего года.

Я думаю, что мы результат к концу года получим именно тот, который мы планировали. А многоквартирное жилье идет с ростом. Сейчас в стройке находится 200 млн кв. м по всем регионам, и 19,8 млн кв. м разрешений на строительство жилья было получено с января 2026 года. Поэтому процесс не останавливается, несмотря ни на какие сложности. [Идет] подготовка площадок, подготовка инфраструктуры. Жилье невозможно без инфраструктуры, инфраструктура невозможна без жилья. Поэтому вода, канализация, электроэнергия, благоустройство, в обязательном порядке ливневая канализация в большинстве населенных пунктов. Динамика, конечно, положительная рассказал Файзуллин

Он отметил, что пятилетка с 2020 по 2025 год стала для строителей временем серьезных испытаний. Однако, вопреки внешним потрясениям и удорожанию кредита, отрасль не только устояла, но и показала впечатляющие результаты, значительно нарастив объемы строительства жилых и нежилых объектов по всей стране.

Если брать вопрос объектов нежилого назначения, в прошлом году было введено 45 млн. квадратных метров. Культурный объект в Москве [Государственный исторический музей] находится на стадии завершения. И [подобные объекты] реализуются практически по всей стране. Нам есть чем гордиться. Этот период с 2020 по 2025 год для строительной отрасли, невзирая на различные ситуации, например, повышение процентной ставки, дал очень позитивный результат по объему строительства и жилья, и не жилья в стране рассказал министр

Он также отметил, что лидерами по темпам роста строительства являются Москва и Московская область, высокую динамику роста также показывает Чеченская Республика, Татарстан демонстрирует стабильные показатели. Положительные сдвиги наблюдаются в Тюменской и Курганской областях.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что в 2026 году в России планируется расселить из 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья 35 тысяч человек. Министр подчеркнул, что плановые показатели переселения россиян из аварийного жилья на 2025 год выполнены полностью.