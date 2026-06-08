Москва8 июн Вести.Российский рынок первичного жилья преодолел сложный период, вызванный высокими ипотечными ставками, заявил глава госкорпорации (ГК) "ДОМ.РФ" Виталий Мутко​​​ в интервью РИА Новости.

По мнению Мутко, рынок уже прошел критический период.

Непросто застройщики себя чувствуют. Но мы уже прошли самый тяжелый период, пошли в другую сторону, в сторону снижения ключевой ставки [Банка России] приводит РИА Новости слова Мутко

Объем поступлений от продажи новостроек составил в январе-апреле 2026 года 1,53 трлн руб. (+ 11% в годовом выражении).

Кроме того, отмечены положительные подвижки в области проектного финансирования: остатки средств на эскроу-счетах достигли 7,4 трлн руб., а уровень покрытия задолженности по проектному финансированию держится на отметке 70%, пояснил Мутко.

Между тем на рынке недвижимости сложилась неоднородная ситуация. В некоторых регионах продажи отстают от темпов строительства. Примерно в трети субъектов отмечены признаки дефицита спроса.

Особенно это заметно в Башкирии и Краснодарском крае. Застройщики не учли актуальные тренды в этих регионах и предложили избыточное количество новостроек, отметил Мутко.

Однако там, где продукт качественный, локация понятная, есть инфраструктура, продажи устойчивее даже в условиях высокой ставки подчеркнул глава ГК "ДОМ.РФ"

При этом в мае Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил, что строительные компании находятся в острой фазе кризиса, которая может продлиться в ближайшие два–три года.

Кроме того, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что дальнейшее давление на строительный рынок, в том числе возможное снижение объемов ипотечного кредитования на фоне изменения условий семейной ипотеки, может создать серьезные риски для всей отрасли.