Мутко: до 2030 года мы должны построить 100 миллионов квадратных метров Мутко рассказал о планах по строительству жилья до 2030 года

Москва5 июн Вести.До 2030 года ДОМ.РФ планирует построить 100 миллионов квадратных метров жилья и ежегодно содействовать вводу 10 миллионов квадратных метров в эксплуатацию. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что ключевой целью для компании является влияние ДОМ.РФ на доступность жилья и на объемы его ввода в эксплуатацию.

До 2030 года, как мы отметили, со всеми механизмами ДОМ.РФ мы должны построить 100 миллионов квадратных метров. И ежегодно где-то содействовать вводу 10 миллионов квадратных метров жилья. Из них в районе 3-7 миллионов это ИЖС [индивидуальное жилищное строительство] поделился Мутко

Помимо этого, он рассказал о механизмах, помогающих ДОМ.РФ влиять на строительство жилья.

Первый, конечно, механизм – это, конечно, градостроительный потенциал. Это потенциал вовлечения неэффективных земель, неразграниченных земель. Но не просто его вовлекать в оборот. Мы ежегодно вовлекаем тысячи гектаров земли в различных субъектах Российской Федерации. И не просто вовлекаем. Наша теперь цель сделать там планы планировки территории, согласовать, сделать КРТ, сегодня проекты комплексного развития территории, социальной и иной инфраструктуры. И вот на этом это первое, это вовлечение земли, предоставление инвесторам… рассказал гендир

Вторым механизмом он назвал проектное финансирование банка, который есть в структуре компании и на 80% нацелен на жилищное строительство. По словам Мутко, открыто финансирование 80 миллионов квадратных метров жилья.

Третье – это привлечение всех видов ипотечных программ. Прежде всего, льготных ипотек, где мы являемся оператором, дальневосточные, IT-ипотеки, выплаты 450 тысяч. То есть мы пытаемся все эти механизмы в этот жилой строительство привлечь. пояснил глава компании

В качестве четвертого механизма он указал инфраструктуру.

Это тот механизм инфраструктурных облигаций, который мы сегодня привлекаем. У нас в портфеле 200 миллиардов, 58 проектов, социальная инженерная инфраструктура. Но я бы еще добавил такие вещи, как, допустим, арендное жилье. Это миллион квадратных метров жилья, что в некоторых регионах. Сегодня с Иркутском подписали, мы начинаем строить жилье. Что мы просто сами финансируем, создаем. Это 10 тысяч квартир на Дальнем Востоке, которые мы сейчас строим… Это ЖСК, когда мы около 10 сейчас таких ЖСК, которые мы в этом году только передали, сделали дорожные карты и содействуем, чтобы они строили. Вот эти все механизмы позволяют нам влиять на строительство жилья заключил Мутко

Он отметил, что 10% вводимого жилья в стране должны быть с механизмами ДОМ.РФ построено. Это практически 10 миллионов квадратных метров ежегодно.