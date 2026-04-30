Москва30 апр Вести.Гендиректор ПАО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко в интервью ИС "Вести" допустил, что ДОМ.РФ может попасть под налог на сверхприбыль в 20%.

Может попасть [под 20%-й налог на сверхприбыль]. Мы и в той конфигурации, той модели. У нас банк заплатил небольшие деньги. Конечно, у нас и Щербинский лифтостроительный завод, там ситуация такая… Я думаю, что власти очень аккуратно к этому подойдут. За счет чего ты эту прибыль получил? Мне кажется, смысл сверхналога, когда ты не от деятельности своей компании, а от конъюнктуры рынка, от внешних факторов получаешь суперприбыль. А когда ты все эти годы старался эффективно вести бизнес, не раздувал расходы, сохранял эффективность своего капитала… Внешний фактор, допустим, ключевая ставка. А наша компания от внешней конъюнктуры практически не зависит, потому что 99% нашего бизнеса — это внутри страны. Это развитие жилищной сферы, городской среды, инвестиционной инфраструктуры, поддержка ипотеки, — это все, что вокруг, это строительство лифтов, то есть это внутренний фактор. И, естественно, мы не зависим от стоимости доллара, от стоимости нефти, конъюнктуры на внешних рынках. Думаю, что правительство посоветуется с бизнесом и что будут приняты правильные решения заявил Мутко

Ранее Мутко заявил, что работа ДОМ.РФ не подвержена большим перепадам и кризисам.