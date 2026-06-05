Мутко рассказал о росте прибыли и рентабельности ДОМ.РФ в 2025 году

Мутко: за 2025 год прибыль ДОМ.РФ выросла на 30% Мутко рассказал о росте прибыли и рентабельности ДОМ.РФ в 2025 году

Москва5 июн Вести.В сравнении с предыдущими годами прибыль ДОМ.РФ за 2025 год выросла на 30%. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Гендир назвал 2025 год одним из самых успешных для компании.

Чем больше мы зарабатываем, тем больше мы реинвестируем в реальный сектор экономики, в развитие нашей страны, в доступности жилья. Поэтому, после успешного выхода на IPO, 2025 год мы считаем одним из успешных годов в развитии компании. Потому что мы действительно, по сравнению с предыдущими годами, почти на 30 процентов выросла прибыль. Компания показала уже прибыль в районе 89 миллиардов рублей поделился Мутко

Также он отметил, что компания смогла сохранить административно-хозяйственные расходы и достигли высокой рентабельности.

Самое главное еще два других главных целевых показателя. Это мы смогли сохранить расходы административно-хозяйственные. Вышли на уровень самых ведущих компаний финансового сектора на уровне 22%. Ну и самое главное, достигли рентабельности тоже где-то 21,8%. Это очень высокая рентабельность. Поэтому, конечно, это сегодня очень хороший задел на будущее добавил гендир

Также он отметил, что на сегодняшний день ДОМ.РФ продал на рынок 11% акций и у него появилось около 100 тысяч акционеров.