"Эксперт РА": рынок ломбардов по итогам 2026 года может вырасти на 50%

Рынок ломбардов укрепится за счет клиентов из МФО и роста цен на золото "Эксперт РА": рынок ломбардов по итогам 2026 года может вырасти на 50%

Москва15 июл Вести.Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" прогнозируют значительный рост рынка ломбардов в 2026 году: ожидается увеличение объема выдачи на 35%, а портфеля займов — на 50%.

Об этом пишет издание "Коммерсант".

Эта тенденция, выявленная на основе данных Центрального банка России, положительно отразится на прибыли, которая вырастет на 60%, говорится в статье.

В период с 2027 по 2028 годы рынок ломбардов продолжит развиваться благодаря внедрению единой биометрической системы (ЕБС) и ограничениям на займы в микрофинансовых организациях (МФО).

Наряду с этим эксперты считают, что МФО успешно адаптируются к новым условиям, поэтому массового перехода клиентов в ломбарды не произойдет. С 2027 года их могут обязать к членству в саморегулируемых организациях, что замедлит темпы роста прибыли, сказано в публикации.

В перспективе до 2028 года на рынок ломбардов повлияют несколько факторов: рост цен на золото, вызванный снижением ставок ФРС и стабильным спросом со стороны центробанков, усиление перетока клиентов из МФО и относительно мягкая регуляторная политика, полагают аналитики.