Прибыль ломбардов в 2025 году выросла почти в 1,5 раза

Москва27 мая Вести.Прибыль ломбардов в России за 2025 год составила 12,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя 2024 года в 8,8 млрд рублей. Об этом следует из информации Центробанка РФ.

В 2025 году ломбарды заключили с гражданами почти 19 млн договоров займа. Это на 13% больше, чем в 2024 году говорится в материале

Уточняется, что под залог ювелирных изделий было выдано почти 95% из этих займов, а средний размер кредита вырос с 21 тысячи до 27 тысяч рублей. При этом за счет продажи невыкупленного имущества гасится только 15% долгов, а 85% заемщики выплачивают самостоятельно.

Ранее Банк России опубликовал рекомендации для россиян, пострадавших от кредитных мошенников.