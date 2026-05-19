РБК: доходы российских театров от мероприятий выросли на 18,2% в 2025 году

СМИ сообщили о росте доходов российских театров в 2025 году РБК: доходы российских театров от мероприятий выросли на 18,2% в 2025 году

Москва19 мая Вести.По итогам 2025 года общая выручка российских театров от проведенных в России мероприятий выросла на 18,2% и составила 59,4 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на анализ отчета Министерства культуры РФ.

По информации журналистов, общее количество зрителей на театральных мероприятиях в российских регионах росло более медленными темпами – на 3,5%, до 44,3 миллиона человек. При этом, как отмечается, совокупное число мероприятий составило 208,3 тысячи, тогда как в 2024 году их было 202,4 тысячи.

Поступления от зарубежных гастролей выросли на 74,2%, до 672,3 миллиона рублей. ... Численность зрителей на таких мероприятиях выросла с 72,5 тысячи до 85,6 тысячи, а само их количество – с 501 до 614 штук добавило издание

Ранее народный артист России, худрук театра Олега Табакова и театра "Современник", председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков высказал мнение, что работников телевидения или киноартистов сможет заменить искусственный интеллект, а живой театр останется навсегда.