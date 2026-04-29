Москва29 апр Вести.С марта 2022 года по март 2026 года российские кинотеатры заработали на так называемом предсеансном обслуживании – показе короткометражек перед голливудскими фильмами – около 7,6 млрд рублей официальной кассы. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) Фонда кино.

По оценкам, за этот период в прокат вышло около 30 короткометражных фильмов, которые использовались как "обвязка" для показа зарубежных новинок, в основном ушедших с российского рынка голливудских студий.

В среднем этот формат приносил кинотеатрам около 1,9 млрд рублей в год. Однако в масштабах всего рынка его доля относительно невелика. Так, совокупные кассовые сборы российского проката за тот же период превысили 170 млрд рублей. Таким образом, на "теневой прокат" пришлось примерно 4,5% всей выручки кинотеатров.

Отраслевые участники при этом считают, что реальные доходы могут быть выше официально зафиксированных, поскольку часть показов не всегда корректно отражается в системе учета.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские фильмы стали нелегально показывать в кинотеатрах Сиднея, Канберры, Перта и Брисбена. В частности, в прокате появились новинки 2026 года – фильмы "Буратино", "Чебурашка 2", "Сказка о царе Салтане" и "Домовенок Кузя – 2". По данным издания, на сеансы приходят не только русскоговорящие жители Австралии, но и местные.