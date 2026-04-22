Москва22 апр Вести.Российские фильмы стали нелегально показывать австралийские кинотеатры. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным издания, билеты на фильмы расходятся с удивительной скоростью. Кино из РФ показывают в кинотеатрах Сиднея, Канберры, Перта и Брисбена.

Их показывают в небольших залах на 50 человек, но спрос высокий — билеты разбирают за считаные дни отмечает издание

На сеансы приходят не только русскоговорящие жители Австралии, но и местные, добавляет Telegram-канал. Фильмы идут на русском языке, но их сопровождают английские субтитры. Взрослый билет на русское кино обходится для взрослого в 30 австралийских долларов (порядка 1600 рублей), детские билеты дешевле – по 26 долларов (1400 рублей). Кстати, детские фильмы и пользуются наибольшим спросом в Австралии. Здесь можно увидеть новинки 2026 года – фильмы "Буратино", "Чебурашка 2" "Сказка о царе Салтане" или "Домовенок Кузя - 2".

Организаторы кинопоказов, чтобы не нарушать закон о пиратстве, оформляют сеансы как закрытое мероприятие - "частные показы".

Ранее в Фонде кино сообщали о планах открыть 75 кинозалов за рубежом в течение пяти лет.