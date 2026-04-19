Москва19 апр Вести.После ухода Голливуда доля отечественных фильмов в российском прокате достигла 62%, сообщила ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко.

Она напомнила, что еще недавно российская киноиндустрия находилась на грани: после ухода голливудских фильмов многие опасались, что афиша в российских кинотеатрах и на онлайн‑платформах поредеет.

Все говорили: "Все, конец"… И это была действительно проблема, потому что мы снимали мало фильмов. Но мы выделили дополнительные деньги, мы поддержали кинотеатры, и сегодня 62% просмотров — это просмотры уже отечественных фильмов. То есть мы переступили эту тяжелую грань малокартинья рассказала Драпеко

Она добавила, что страна делает важный шаг в развитии детского кино: новый закон обеспечит стопроцентное федеральное финансирование анимационных фильмов для юной аудитории. Это решение уравнивает в правах аниматоров и создателей художественных картин — ранее господдержка в полном объеме распространялась только на последние.