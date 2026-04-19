В Госдуме объяснили систему отбора фильмов для господдержки в России Драпеко рассказала, как в России отбирают фильмы для господдержки

Москва19 апр Вести.В экспертный совет по отбору фильмов для съемок на бюджетные средства входят не только кинематографисты, но и педагоги, представители духовенства и культурологи. Об этом рассказала ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко.

В России действует многоступенчатая система отбора фильмов, снимаемых на бюджетные средства. Процесс начинается с подачи заявки, где обосновываются актуальность и соответствие тематики будущего фильма потребностям кинопроката.

По детскому кино — отдельный экспертный совет, по взрослому — другой. Туда входят видные деятели культуры, которые уже создали какие-то произведения, которые знают и любят наши зрители. Туда входят представители духовенства, педагогическая и родительская общественность, культурологи, специалисты по кинематографии и кинокритики. перечислила депутат

Ключевой этап отбора — личная защита концепции фильма перед комиссией, напоминающая защиту научной диссертации, привела аналогию Драпеко.

[Авторы] приходят на комиссию и рассказывают о том, что они собираются снимать и как это будет выглядеть. Когда государство принимает решение: "Да, мы согласны" — вы выиграли в конкурсе, получаете деньги и снимаете кино. Но потом приходите получать прокатное удостоверение и снова показываете свою работу экспертному жюри. объяснила она

Депутат также отметила, что сегодня, после ухода Голливуда, доля российских фильмов в кинотеатрах превысила 60%.