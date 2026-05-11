Депутат Драпеко: мы делаем все, чтобы увеличить количество фильмов для детей

Москва11 мая Вести.Российские киностудии, известные своими успешными проектами и потенциалом для создания высококачественного детского кино, получили возможность реализовать социально значимые и творчески востребованные задачи. Об этом рассказала ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко.

Министерство культуры установит ежегодные квоты государственной поддержки для производства отечественного кино. Финансирование, полное или частичное, будет предоставляться проектам, соответствующим приоритетным направлениям, определяемым ведомством. Отдельно предусмотрено стопроцентное государственное финансирование для создания и показа детской анимационной продукции.

Мы делаем все для того, чтобы увеличить количество фильмов и не просто в целом фильмов, а конкретно для детей и юношества. Поэтому мы разрешаем нашему министерству определять тематику. Есть замечательные киностудии, у которых хорошие проекты, все на низком старте. И я надеюсь, мы порадуем наших зрителей новыми, хорошими мультипликационными и художественными фильмами рассказала Драпеко

Ранее народный артист России, режиссер и актер Александр Галибин заявил, что важнейшая задача детского кинематографа – его способность вызывать желание обсуждать просмотренное. При этом детское кино обязано нести в себе и образовательную, и воспитательную функции.