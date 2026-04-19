Москва19 апр Вести.Российская мультипликация успешно продается за рубежом, регулярно завоевывая призы на международных кинофестивалях, отметила в беседе с ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко.

Приоритетные темы для будущих проектов определяет Министерство культуры РФ. По ее словам, это помогает повысить качество кинопродукции.

Наша мультипликация в очень хорошем состоянии, честно говоря. Поэтому я думаю, что каждый, у кого есть дети, знаком с этой продукцией и знает, что она вполне достойная. Она очень хорошо продается за рубежом, мы выигрываем призы на международных кинофестивалях, поэтому и пользуется большим успехом внутри страны подчеркнула Драпеко

Она также обратила внимание на то, что страна делает серьезные шаги в поддержке детского кино. Новый закон предусматривает стопроцентное финансирование из федерального бюджета мультипликационных и анимационных фильмов для детей и юношества. Ранее такая поддержка распространялась только на художественные картины — теперь равные возможности получат и аниматоры.