Москва1 июн Вести.Выход блокбастеров в российских кинотеатрах по мотивам детских книг повышает популярность произведений. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

В ведомстве приветствуют и поддерживают путь, благодаря которому дети начинают читать книги, через просмотр экранизаций.

Сейчас, вы знаете, мы тоже готовим массу экранизаций, и такими они пользуются популярностями…, именно потому, что родители детей, которые приходят в кинотеатры, были воспитаны на этих книгах. А мы радуемся, когда выходит крупный блокбастер, потом мы видим, как растут продажи детских книг. Потому что когда ты уже познакомился и у тебя появился любимый герой на экране, ты потом, конечно, будешь зачитываться книжкой. Пусть даже такой путь книги будет у современного ребенка, но мы его тоже всяческими поддерживаем и приветствуем