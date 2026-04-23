"Чебурашка" возглавил топ экранизаций в прокате в РФ за последние 10 лет

"Чебурашка" стал лидером в российском прокате за 10 лет "Чебурашка" возглавил топ экранизаций в прокате в РФ за последние 10 лет

Москва23 апр Вести.Фильм "Чебурашка" возглавил рейтинг самых успешных экранизаций в российском прокате за последнее десятилетие. Об этом агентству РИА Новости сообщили в кинокомпании Art Pictures Distribution.

По ее данным, кинокартина показала лучший результат по сборам среди подобных проектов.

Лидером остается "Чебурашка" с результатом 6,79 миллиарда рублей отметили в пресс-службе

В тройку также вошли спортивная драма "Движение вверх" и сказка "По щучьему велению". Аналитики добавили, что экранизации литературных произведений часто демонстрируют высокие рейтинги, особенно в жанре семейного и сказочного кино.

"Чебурашка" Дмитрия Дьяченко вышел в широкий прокат 1 января 2023 года. Всего через две недели фильм стал самым кассовым в истории российского проката.