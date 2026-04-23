Москва23 апрВести.Фильм "Чебурашка" возглавил рейтинг самых успешных экранизаций в российском прокате за последнее десятилетие. Об этом агентству РИА Новости сообщили в кинокомпании Art Pictures Distribution.
По ее данным, кинокартина показала лучший результат по сборам среди подобных проектов.
Лидером остается "Чебурашка" с результатом 6,79 миллиарда рублейотметили в пресс-службе
В тройку также вошли спортивная драма "Движение вверх" и сказка "По щучьему велению". Аналитики добавили, что экранизации литературных произведений часто демонстрируют высокие рейтинги, особенно в жанре семейного и сказочного кино.
"Чебурашка" Дмитрия Дьяченко вышел в широкий прокат 1 января 2023 года. Всего через две недели фильм стал самым кассовым в истории российского проката.