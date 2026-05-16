Крас: 2025 года стал рекордным для повторного кинопроката Повторный кинопрокат стал перспективным направлением

Москва16 мая Вести.За последние годы повторный кинопрокат стал перспективным направлением для кинотеатров и прокатчиков. Об этом рассказал ИС "Вести" основатель кинопрокатной компании "Иноекино" Евгений Крас.

Он отметил, что наиболее хорошие результаты показали "Терминатор 2" и аниме "Акира" и "Призрак в доспехах".

Для нас прошлый год оказался рекордным с ростом, наверное, больше чем в 50% от предыдущих нескольких лет, которые были достаточно близки по результатам. У нас было лето с "Акирой" и "Призраком в доспехах". Два великих и одни из самых популярных аниме в истории, если не считать работы Студии "Гибли" и "Терминатор 2", который тоже показал очень хороший и уверенный результат поделился Крас

Ранее сообщалось, что за февраль сборы российского кинопроката выросли на 32% и составили 5,089 миллиарда рублей. Самым популярным фильмом у россиян за февраль стало фэнтези "Сказка о царе Салтане".