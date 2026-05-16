Москва16 мая Вести.Перевыпуски фильмов могут быть важны с творческой точки зрения, а также они хороши для летнего сезона. Об этом рассказала ИС "Вести" генеральный директор сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова.

В качестве примера, она пояснила, что создатели фильма могут переосмыслить его и дополнить новыми сценами.

Иногда перевыпуск — это все-таки не просто техническая вещь, но она имеет там какой-то смысл с точки зрения творческой, поскольку в фильм добавлены либо сцены, либо это проходит в рамках, например, какой-то лекции, то есть сопровождается еще обсуждением рассказала Зинякова

Также она отметила, что повторно выпускаемые на экран фильмы по-особому воспринимаются зрителем в летний сезон.

Это очень хороший инструмент именно для там летнего сезона, он носит такой фестивальный характер и, конечно, имеет совершенно там особую атмосферу добавила она

Ранее основатель кинопрокатной компании "Иноекино" Евгений Крас назвал 2025 год рекордным для повторного кинопроката. По его словам, наиболее хорошие результаты показали "Терминатор 2" и аниме "Акира" и "Призрак в доспехах".