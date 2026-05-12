Москва12 мая Вести.Исторические фильмы и сериалы позволят КИОН расширить аудиторию, привлекая зрителей, которым интересны подобные проекты. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор кластера Алексей Иванов.

По его словам, чтобы привлекать новую аудиторию и удерживать существующую, такие проекты должны быть качественными и хорошо спродюсированными. Только тогда зритель будет действительно получать удовольствие от просмотра.

Это история про опять же широту аудитории, для которой ты предлагаешь. И когда ты трогаешь такие общие, не побоюсь этого слова, национальные культурологические слои, ты попадаешь в широкую аудиторию, для которой исторические проекты, большие исторические проекты, талантливо спродюсированые будут интересны. И это как раз и про удержание, и про формирование новой аудитории. Когда мы говорим про развитие тех вот пользователей, кто с нами долго, когда мы говорим про то, что мы с одной стороны удерживаем, с другой стороны привлекаем, как будто бы исторические большие проекты именно туда, именно вот для того, чтоб создавать, правда, удовольствие от того, что человек видит с экрана