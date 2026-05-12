Москва12 мая Вести.Переход онлайн-кинотеатра КИОН в мультиразвлекательный формат стал для платформы эволюционным шагом. Этим с ИС "Вести" поделился генеральный директор кластера КИОН Алексей Иванов.

По его словам, сервис старается следовать за изменяющимися потребностями зрителей.

Мы видим, что наш зритель меняется. Он увеличивается количество зрителей и появляется запрос в разнообразие, причем как в таком контентном разнообразии с точки зрения, может быть, жанров, там, например, да, так и в разнообразии контента. Имеется в виду видов контента, который пользователь получает. Поэтому, собственно, и трансформация КИОНа в мультиразвлекательный кластер, когда КИОН теперь — это и онлайн-кинотеатр, и телевидение, и музыкальный стриминг, и книжный сервис — это, наверное, такой эволюционный шаг, когда мы берем вот нашу родословную и ее масштабируем, делая ее сильнее, делая ее интересней для зрителя