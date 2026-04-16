В "Союзмультфильме" оценили преимущества ИИ при создании анимации

Москва16 апр Вести.Искусственный интеллект упрощает работу художников в производстве анимации. Об этом ИС "Вести" рассказала директор по производству киностудии "Союзмультфильм" Анна Морякова.

В некоторых процессах искусственный интеллект очень сильно упрощает процессы работы, например, в блоке художников. Художникам стало быстрее получаться генерировать фоны. Для каждого этапа производства мы планируем разработать для начала MVP-продукт (тестовая версия товара или продукта), протестировать его, понять, насколько он может облегчить и сократить какие-то рабочие процессы объяснила она

Ранее на киностудии сообщили, что представят международный анимационный проект "Маугли и Акира. Новые приключения". Главными героями станет персонаж из книг Редьярда Киплинга, его новая подруга - девочка Акира, а также медведь Балу и пантера Багира.